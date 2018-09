Wegen ihrer Bewertung der Vorfälle in Chemnitz stellen sich Verfassungsschutzpräsident Maaßen und Bundesinnenminister Seehofer heute den Fragen des Bundestags-Innenausschusses. Zuvor wird Maaßen im Parlamentarischen Kontrollgremium gehört, das geheim tagt.

Er hatte für Irritationen gesorgt, als er die Echtheit eines Videos in Zweifel zog, auf dem ein ausländerfeindlicher Übergriff zu sehen ist. Belege führte Maaßen nicht an. Inzwischen soll er seine Äußerungen in einem Bericht relativiert haben. Die Erklärung liegt dem Kanzleramt vor und soll im Laufe des Tages auch an die zuständigen Bundestagsgremien geschickt werden.



Die SPD erwartet von Maaßen mehr als eine einfache Begründung für seine Äußerungen zu den rassistischen Übergriffen in der sächsischen Stadt. Der SPD-Innenpolitiker Özdemir sagte der Deutschen Presse-Agentur, Maaßen müsste glaubhaft und in vollem Umfang seine Aussagen mit Fakten untermauern. Falls er das nicht mache, werde man über Konsequenzen reden. Dann müsse auch die Frage gestellt werden, was Bundesinnenminister Seehofer vielleicht falsch gemacht habe. Özdemir sagte, er sehe auch die Bundeskanzlerin in der Führungsverantwortung, sie lasse ihm zuviel Spielraum. Die Kanzlerin habe in dieser Angelegenheit zu lange geschwiegen.



Die Grünen-Innenpolitikerin Mihalic sagte, es sei falsch, die Diskussion darauf zu verengen, ob Maaßen seinen Job als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz gut oder schlecht mache. Ihrer Ansicht nach müsse die gesamte Behörde umstrukturiert und unter Umständen zu einer Abteilung im Bundesinnenministerium gemacht werden.



Kurz vor Beginn der Befragung forderte Innen-Staatssekretär Engelke Vertrauen in die Sicherheitsbehörden. Er sagte bei einer gemeinsamen Veranstaltung von BND, Verfassungsschutz, Bundespolizei und Bundeskriminalamt in Berlin, die Sicherheitsbehörden bräuchten eine faire Chance auf Gehör und vorurteilsfreie Betrachtung. Den Vorwurf des "Totalversagens" wies Engelke genauso zurück wie die Unterstellung extremistischer Netzwerke in den Sicherheitsdiensten.



Mit Blick auf die in Berlin laufenden Haushaltsberatungen forderte der Innen-Staatssekretär eine ausreichende Mittelausstattung der Dienste. Der Chef der Bundespolizei, Romann, lobte in seiner Rede die gute Zusammenarbeit der vier Behörden und auch die Kooperation mit internationalen Partnern.