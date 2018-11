Bundesinnenminister Seehofer hat sich vor dem Innenausschuss des Bundestags nicht zum Fall Maaßen geäußert und damit Kritik ausgelöst.

Der Linken-Politiker Hahn sprach von einem unmöglichen Umgang mit dem Parlament. Der Grünen-Abgeordnete von Notz nannte es "völlig unverständlich", dass Seehofer den Abgeordneten nicht Rede und Antwort stehen wolle. Zusammen mit der FDP hatten beide Parteien Aufklärung über die Umstände der Abberufung von Verfassungsschutzpräsident Maaßen verlangt. Statt Seehofer nahmen zwei Staatssekretäre seines Ministeriums an der Ausschusssitzung teil.



Ein Antrag, den Minister förmlich vor den Ausschuss zu zitieren, wurde mit der Mehrheit von Union, SPD und AfD abgelehnt.



Seehofer hatte Maaßen am Montag in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Grund dafür war eine Rede, in der Maaßen Teilen der SPD linksradikale Tendenzen vorgeworfen hatte. Zudem sprach er von einer naiven und linken Ausländer- und Sicherheitspolitik.