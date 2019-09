Bundesinnenminister Seehofer hat die von ihm auf Malta erzielte Einigung zur Verteilung von Bootsflüchtlingen in Europa gegen Kritik von Abgeordneten verteidigt.

Er betonte in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Bundestags-Innenausschusses nach Angaben von Teilnehmern, die vereinbarte Maßnahme sei befristet. Vor allem die FDP, die AfD und seine eigene Partei hatten ihm vorgeworfen, er schaffe so neue Anreize für Migranten, auf irregulären Wegen nach Europa zu kommen.



Der SPD-Innenpolitiker Castellucci sagte dagegen vor Beginn der Sondersitzung, dass es Seehofer jetzt gelungen sei, eine Einigung mit Italien und Frankreich zustande zu bringen, sei ein großer Schritt. Aus der CDU hieß es, wichtiger als die Seenotrettung sei eine Reduzierung der illegalen Migration.



Seehofer hatte in dieser Woche angekündigt, dass Deutschland künftig jeden vierten Flüchtling aufnehmen werde, der auf der Route von Nordafrika nach Südeuropa gerettet werde.