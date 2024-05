Nach Angriff auf SPD-Politiker

Innenminister beraten über mehr Schutz

Nach dem Angriff auf den sächsischen SPD-Politiker Ecke berät am Abend die Innenministerkonferenz über Konsequenzen. Ecke war am vergangenen Freitag in Dresden von vier jungen Männern zusammengeschlagen worden, als er Wahlplakate anbringen wollte.