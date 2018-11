Frankreich hat in diesem Jahr die Zahl der Abschiebungen deutlich gesteigert.

Innenminister Castaner sagte im Parlament in Paris, er gehe von einer Zunahme um 20 Prozent aus. Damit setze die Regierung ihren strikten Kurs gegen die illegale Einwanderung fort, betonte der Minister. Im vergangenen Jahr wurden nach offiziellen Angaben knapp 15.000 Migranten aus Frankreich abgeschoben. Seit September ist in Frankreich ein neues Asylrecht in Kraft. Es soll Abschiebungen beschleunigen und zugleich die Integration von Migranten mit Bleiberecht verbessern.