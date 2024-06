Brandenburgs Innenminister Stübgen (CDU) ist der Vorsitzender der Innenministerkonferenz. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Über vorhandene Kontakte zu der nicht legitimierten Regierung in Kabul könnten in Einzelfällen Abschiebungen nach Afghanistan ermöglicht werden, sagte der CDU-Politiker dem Magazin "Politico". Auch Hamburgs Innensenator Grote warb für Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien. Wer in Deutschland schwere Straftaten begehe, müsse das Land verlassen, auch wenn er beispielsweise aus Afghanistan komme, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Hier wiege das Sicherheitsinteresse Deutschlands schwerer als das Schutzinteresse des Täters.

Weg über Usbekistan wird geprüft

Das Bundesinnenministerium führt nach Angaben von Ministerin Faeser derzeit Verhandlungen mit Usbekistan über die Abschiebung schwerkrimineller Afghanen. Gespräche mit den Taliban, die in Afghanistan an der Macht sind, werden bislang ausgeschlossen. Faeser will auf der Konferenz in Potsdam auch über den aktuellen Stand der Bemühungen informieren, Straftäter aus Syrien wieder abschieben zu können. Flüchtlings-Organisationen wollen während der Konferenz in Potsdam gegen eine verschärfte Migrationspolitik protestieren. "Geflüchtete Menschen brauchen Schutz - keine rassistische Hetze", heißt es in einem Appell.

Gestern hatten die ostdeutschen Bundesländer gegenüber Kanzler Scholz bereits einen dringenden Handlungsbedarf bei der Abschiebepraxis betont. Scholz bekräftigte, dass ausländische Straftäter nach Verbüßung ihrer Haftstrafe abgeschoben werden müssten, auch nach Afghanistan.

