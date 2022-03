Die Innenminister fordern eine gerechte Verteilung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in der EU. (picture alliance / Pixsell Armin Durgut)

Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die die Ressortchefs in einer Sondersitzung in Brüssel verabschiedet haben. Darin verurteilt die deutsche Innenministerkonferenz den russischen Einmarsch auf das Schärfste. Es handele sich um eine völkerrechtswidrige, illegitime kriegerische Invasion und einen in der jüngeren Vergangenheit beispiellosen Akt der Aggression.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.