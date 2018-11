Die Innenministerkonferenz hat sich auf eine gemeinsame Finanzierung beim Aufbau eines einheitlichen IT-Netzes für die Polizei verständigt. Der Vorsitzende und Ressortchef Sachsen-Anhalts von der CDU, Stahlknecht, sagte, in das Budget sollten Bund und Länder je nach ihrer Finanzkraft jährlich einzahlen. Zum Vorschlag eines Punktesystems für schwerkriminelle Ausländer gab es dagegen noch Beratungsbedarf.

Bundesinnenminister Seehofer erklärte, es müssten noch ein Kriterienkatalog, behördliche Zuständigkeiten und ein Datenschutzkonzept erarbeitet werden. Thüringens Ressortchef Maier von der SPD betonte, die Informationen sollten auch an Ausländerbehörden weitergegeben werden, die über den Aufenthaltsstatus entscheiden. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul, CDU, äußerte die Erwartung, dass nicht nur ausländische Täter erfasst würden. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die sogenannte Clan-Kriminalität. Die Innenministerkonferenz in Magdeburg wird heute fortgesetzt.