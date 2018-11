Der niedersächsische Innenminister Pistorius schließt Abschiebungen nach Syrien in absehbarer Zeit aus.

Nach seiner Einschätzung könne man in den kommenden Monaten keine Veränderung der Lage in dem Land erwarten, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk anlässlich der Innenministerkonferenz in Magdeburg. Wenn die Union verlange, den Abschiebestopp alle sechs Monate zu überprüfen, werde man sich dem aber nicht verweigern. Zu Abschiebungen nach Afghanistan sagte Pistorius, hier würden die SPD-geführten Bundesländer Verschärfungen ablehnen. Es müsse jedem einleuchten, dass man zwar Straftäter, aber keine Familien mit Kindern nach Afghanistan zurückschicken könne.



Bei der Innenministerkonferenz geht es heute außerdem um härtere Strafen für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern etwa in Fußballstadien. Gestern hatten sich die Minister darauf verständigt, dass das geplante einheitliche IT-Netz für die Polizei von Bund und Ländern gemeinsam finanziert werden soll.