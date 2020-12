Der seit 2012 bestehende Abschiebestopp für Syrien läuft zum Jahresende aus.

Bei den Beratungen der Innenminister von Bund und Ländern konnten sich die Vertreter der SPD-geführten Länder nicht mit ihrer Forderung nach einer Verlängerung durchsetzen, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmer der Konferenz berichtet.



Somit können die Behörden ab dem kommenden Jahr wieder in jedem Einzelfall die Möglichkeit der Abschiebung prüfen. Sie kommt bei Gefährdern sowie nach schweren Straftaten in Frage.



Von Grünen und Linken kam Kritik. Syrien sei ein Folterstaat, eine Diktatur und weiterhin ein Kriegsland, in dem kein Mensch sicher sei und in das niemand abgeschoben werden dürfe.

