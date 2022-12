Proteste der "Letzten Generation"

Bayerns Innenminister Herrmann meint, Angriffe und Blockaden durch Klima-Aktivisten seien rücksichtslos und indiskutabel. Jetzt wird ein Lagebild zur "Letzten Generation" erstellt. (picture alliance / dpa / Paul Zinken)

Bayerns Innenminister Herrmann sagte im ZDF, man sei sich in der Innenministerkonferenz einig, dass erhebliche Straftaten von Anhängern der "Letzten Generation" bekämpft werden müssten. Er sehe aber keinen Anlass, den Verfassungsschutz einzuschalten. Herrmann betonte, es gebe allerdings Hinweise darauf, dass einige wenige der Aktivisten wohl auch einen Bezug zum Linksradikalismus hätten.

Sachsens Innenminister Schuster sagte der "Leipziger Volkszeitung", die Strafverfolgungsbehörden müssten ermitteln, ob netzwerk- oder gruppenartige Strukturen vorlägen, und der Frage nachgehen, wer dort die Steuerung inne habe.

Haldenwang: Letzte Generation "nicht extremistisch"

Vor Kurzem hatte auch der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang, erklärt, er sehe derzeit keinen Anlass für eine Beobachtung der "Letzten Generation". Er erkenne nicht, dass sich die Gruppierung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richte. Haldenwang betonte, die Gruppierung begehe zwar Straftaten, sei aber nicht extremistisch. Vielmehr drückten die Demonstrierenden mit ihren Aktionen Respekt vor dem demokratischen System aus.

Reul: "Wer Flughäfen blockiert, dreht an der Eskalationsspirale"

Für diese Einschätzung zog Haldenwang einige Kritik auf sich. Herrmann etwa sagte später, einen Respekt vor der Demokratie könne er beim besten Willen nicht erkennen. Für das Vorgehen der "Klimachaoten", die der Gesellschaft mit Gewalt ihre Ziele aufzwingen wollten, fehle ihm jegliches Verständnis.

Auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul (CDU) betonte, wer Flughäfen blockiere oder Rettungskräfte behindere, drehe an einer gefährlichen Eskalationsspirale. Berlins Innensenatorin Spranger (SPD) sagte, strafbares Verhalten sprenge den Rahmen der Versammlungsfreiheit.

Protestpause in Berlin und München bis Sonntag

Die Aktivisten von "Letzte Generation" wollen heute bekanntgeben, wie sie weiter vorgehen wollen. Sie hatten ihre Proteste in Berlin und München bis Ende dieser Woche ausgesetzt. Die Aktivisten haben seit Januar vor allem in Berlin, aber auch in anderen Städten Straßen blockiert. Außerdem klebten sie sich an Kunstwerken fest. Für erheblichen Unmut sorgte die jüngste Blockade des Berliner Flughafens.

Die "Letzte Generation" fordert unter anderem ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf deutschen Autobahnen und ein dauerhaftes Neun-Euro-Ticket - beides mit der Begründung, deutlich mehr CO2 einzusparen als bislang geplant.

