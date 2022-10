Rheinland-Pfalz

Ministerpräsidentin Dreyer erklärte in Mainz, sie habe Lewentz' Rücktritt angenommen. Der SPD-Politiker stand wegen erst kürzlich bekannt gewordener Polizeivideos sowie des anschließenden Einsatzberichts der Hubschrauberpiloten an das Innenministerium in der Kritik. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Frage, wann der Minister in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 genügend Informationen hatte, um das katastrophale Geschehen erkennen zu können und darauf zu reagieren. Lewentz hatte vor einem Untersuchungsausschuss erklärt, er habe in der Flutnacht kein vollständiges Lagebild gehabt. Er habe die nun aufgetauchten Filme erst im Untersuchungsausschuss Ende September gesehen. Bei der Flut waren mindestens 134 Menschen ums Leben gekommen.

