Der Vorsitzende der Thüringer SPD, Georg Maier, während seiner Bewerbungsrede auf der Landesdelegiertenkonferenz in Erfurt (Bodo Schackow / dpa )

Er erhielt auf der Landes-Delegiertenkonferenz in Erfurt 84,8 Prozent der abgegebenen Stimmen. Maier ist seit 2017 Innenminister in der rot-rot-grünen Landesregierung und seit 2020 Vorsitzender des SPD-Landesverbandes. In seiner Rede machte der 56-Jährige den Anspruch seiner Partei auf eine weitere Regierungsbeteiligung nach der Landtagswahl deutlich. Die Sozialdemokraten seien offen für Gespräche mit allen Parteien außer der AfD. Umfragen sehen die SPD in Thüringen bei derzeit unter 10 Prozent.

