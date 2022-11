Baltische Innenminister plädieren für EU-Debatte über Zivilschutz (dpa-infografik)

Begründet wurde der Vorstoß mit den geopolitischen Spannungen in der Region. Der Krieg in der Ukraine, das unsichere belarussische Atomkraftwerk in Ostrowez und Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines seien Beispiele für die Bedrohungen, denen die EU heute ausgesetzt sei, hieß es in einem Schreiben der Minister. Sie verwiesen auf die Bedeutung einer angemessenen Vorbereitung auf potenzielle chemische, biologische und nukleare Bedrohungen oder Unfälle. Das öffentliche Bewusstsein und Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung sollten verbessert und gemeinsame Zivilschutzübungen diskutiert werden. Die Innenminister der baltischen Staaten regten eine europäische Ministerkonferenz an, um die Vorbereitung auf Krisensituationen zu erörtern.

