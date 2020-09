Das Bundesinnenministerium bereitet eine breit angelegte Studie über Rassismus in der deutschen Gesellschaft vor.

Ressortchef Seehofer sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", es bedürfe eines wesentlich breiteren Ansatzes für eine solche Studie, und daran arbeite sein Haus. Eine Untersuchung, die sich ausschließlich mit der Polizei und dem Vorwurf eines dortigen strukturellen Rassismus beschäftige, werde es mit ihm weiterhin nicht geben, betonte der CSU-Politiker.



Der Koalitionspartner SPD sowie die Grünen und die Linke fordern dagegen eine solche Polizei-Studie. Die SPD-regierten Bundesländer wollen sie notfalls in Eigenregie durchführen lassen. Demokratieforscher Hans Vorländer betonte im Deutschlandfunk, es sei für das Vertrauensverhältnis zur Polizei wichtig, dem nachzugehen. Derzeit bewege man sich in Bezug auf rechtsextreme Einstellung von Polizeibeamten im Feld des Dunkeln.



Die Diskussion um eine solche Studie war lauter geworden, nachdem am Mittwoch Ermittlungen gegen zahlreiche Teilnehmer rechtsextremer Chat-Gruppen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen bekanntgegeben wurden.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.