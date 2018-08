Bundesinnenminister Seehofer hat angekündigt, in Zukunft selbst zu twittern.

In einer Wahlkampfrede im bayerischen Töging am Inn sagte der CSU-Politiker, er fange wahrscheinlich Ende August damit an. "Ich sehe mich jetzt dazu gezwungen, weil ich manche Wahrheiten sonst nicht unter eine breite Bevölkerung bekomme", führte Seehofer als Begründung an. Er werde den Online-Dienst aber in einem anderen Stil nutzen als Donald Trump.



Der US-amerikanische Präsident veröffentlicht regelmäßig Nachrichten bei Twitter. Dabei kommt es wiederholt zu Anschuldigungen gegenüber politischen Widersachern. Auch vor Beleidigungen schreckte Trump nicht zurück (Die New York Times listet insgesamt 487 auf). Den "Mainstream-Medien" mit ihren "Fake News" gefalle es nicht, wie er Twitter nutze, sagte der US-Politiker, weil er so die "ehrliche und ungefilterte Botschaft verbreiten könne".



Trump wird vorgeworfen, mit der Kommunikation über Twitter das klassische Verhältnis von Medien und Politik zu umgehen. Der Präsident steht für seinen Umgang mit Journalisten zudem in der Kritik, weil er unter anderem Fragen von CNN abgelehnt und einer Journalistin des Senders wegen "unangemessener Fragen" die Teilnahme an einer Pressekonferenz verweigert hat.