Nach dem Mord an der bulgarischen TV-Moderatorin Wiktorija Marinova ist nach Angaben der Regierung in Sofia ein Tatverdächtiger in Deutschland festgenommen worden.

Innenminister Marinow teilte mit, es handele sich um einen 21-jährigen Mann aus der Stadt Russe, er sei der Polizei bekannt. Wo er gefasst wurde, sagte der Minister nicht. Nach Angaben der bulgarischen Generalstaatsanwaltschaft besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Zusammenhang zwischen der Tat und der Arbeit der 30-jährigen Journalistin. - Ihre Leiche war am Wochenende in einem Park in Russe am Donauufer entdeckt worden. Die 30-Jährige war vergewaltigt und erwürgt worden.