Treffen in Würzburg

Eine Sirene (dpa-Bildfunk / Jens Büttner)

Im Zentrum der Diskussion in Würzburg steht die Forderung der Länder nach zehn Milliarden Euro Bundeszuschuss für die kommenden Jahre. Sie wollen das Geld in den Zivil- und Katastrophenschutz investieren. Dazu zählt unter anderem, in ganz Deutschland wieder Sirenen in Betrieb zu nehmen.

Bundesinnenministerin Faeser hat bislang keine konkrete Summe genannt. Die SPD-Politikerin sprach zuletzt lediglich von einer "bedarfsgerechten Finanzierung".

Diese Nachricht wurde am 03.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.