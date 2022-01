Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin. (picture alliance/dpa | Jörg Carstensen)

Das Treffen in Stuttgart wird auch der erste Auftritt von Bundesinnenministerin Faeser in der Runde der Ressortchefs sein. Bei einem Kamingespräch soll es unter anderem um die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen und die Radikalisierung in Sozialen Netzwerken wie Telegram gehen. Kamingespräche dienen dem offenen Austausch ohne Tagesordnung und Beschlüsse. Im Rahmen des Treffens soll auch der Vorsitz der Innenministerkonferenz von Baden-Württemberg an Bayern übergeben werden.

Gestern hatte Faeser ihre Äußerung zurückgenommen, Telegram sperren zu lassen, sollte das Unternehmen weiterhin die Zusammenarbeit verweigern. Mit ihrer Drohung sei es ihr vor allem darum gegangen, den Druck zu erhöhen, sagte die SPD-Politikerin im Hessischen Rundfunk. Des Weiteren betonte Bremens Innensenator Mäurer, ebenfalls SPD, unter den Innenministern werde auch immer das Thema linke Gewalt behandelt. CDU und FDP in Bremen hatten zuvor ein schärferes Vorgehen des Senats gegen Linksextremismus gefordert.

