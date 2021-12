Sachsens Innenminister Roland Wöller, CDU (Archivbild) (dpa -news / Monika Skolimowska)

Der Aufmarsch sei ein Angriff auf die Demokratie gewesen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Der Rechtsstaat müsse ein klares Signal aussenden. Wöller räumte zugleich ein, dass die Polizei mit der Kontrolle von Verstößen überlastet sei, viele Kundgebungen seien nicht angemeldet.

Am Wochenende hatte es an verschiedenen Orten Demonstrationen gegeben, obwohl die Corona-Notfallverordnung nur stationäre Versammlungen mit bis zu zehn Teilnehmern erlaubt.

In Dresden wird heute mit Protesten vor dem Sächsischen Landtag gerechnet. Das Parlament will am Mittag über die Feststellung der epidemischen Lage in Sachsen entscheiden.

06.12.2021