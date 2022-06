Kindesmissbrauch

Nancy Faeser, Innenministerin (picture alliance / Flashpic)

Das sei unbedingt erforderlich, um die Identität von Tätern zu ermitteln, Netzwerke aufzudecken und andauernde Missbrauchstaten zu stoppen, sagte sie zum Abschluss der Konferenz mit ihren Kollegen aus den Bundesländern in Würzburg. Kein Täter dürfe sich sicher fühlen vor Strafverfolgung. Nötig sei ein maximaler Ermittlungsdruck. Täglich würden 49 Kinder Opfer sexuellen Missbrauchs. Eine solche Situation könne eine Gesellschaft nicht hinnehmen, so Faeser. Der Bekämpfung müsse oberste Priorität eingeräumt werden. Sie kündigte zudem eine Stärkung der Ermittlerteams an.

Auch Bayerns Innenminister Herrmann betonte, die Löschung der schrecklichen Inhalte aus dem Netz dürfe nicht allein von individuellen Verfahren abhängen. Man müsse durchsetzen, dass zumindest gegenüber Providern offengelegt werde, welche Identität sich hinter einer IP-Adresse verberge. Niedersachsens Innenminister Pistorius betonte, Missbrauchstaten an Kindern seien das Furchtbarste, was man sich vorstellen könne.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.