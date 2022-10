Suella Braverman, britische Innenministerin, tritt zurück (Kin Cheung/AP/dpa)

In ihrem Brief an Premierministerin Truss begründet Braverman ihren Schritt mit einem Formfehler. Weiter heißt es zugleich, sie sei besorgt über den Weg der Regierung. Man habe Versprechen an die Wähler gebrochen. Außerdem habe sie die Sorge, dass weitere Wahlversprechen nicht eingehalten werden könnten, etwa eine Reduzierung der Zahl der Migranten. Braverman gehört zum rechten Flügel der konservativen Partei und machte immer wieder mit Äußerungen zu ihren Plänen für ein härteres Vorgehen bei Abschiebungen von sich reden. Nachfolger im Innenministerium soll laut Medienberichten der frühere Verkehrsminister Shapps werden.

Erst am Freitag hatte Truss ihren Finanzminister Kwarteng entlassen und mit dem früheren Außenminister Hunt ersetzt. Die konservative Regierungschefin kämpft um ihr Amt, nachdem sie mit geplanten Steuererleichterungen ein Finanzchaos ausgelöst hatte und eine Kehrtwende machen musste.

