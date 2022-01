In diesem Hotel in Melbourne ist Djokovic derzeit untergebracht. (Joel Carrett/AP/dpa)

Die australische Innenministerin Andrews sagte dem Sender "ABC News", Djokovic könne das Land jederzeit verlassen. Der Grenzschutz sei ihm dabei gerne behilflich.

Der als Impfgegner geltende Tennisspieler will an den am 17. Januar beginnenden Australian Open teilnehmen und war deshalb am Mittwoch mit einer umstrittenen medizinischen Ausnahmegenehmigung in Melbourne gelandet. Am Flughafen wurde das Dokument jedoch nicht anerkannt, und der Serbe wurde in ein Hotel für Ausreisepflichtige gebracht. Djokovic hat dagegen geklagt; ein Gericht will am Montag entscheiden. Bei einer Demonstration von Djokovic-Fans gestern Abend in der serbischen Hauptstadt Belgrad kritisierte sein Vater die Behandlung seines Sohnes in Australien und verglich sie mit dem Leiden Jesu Christi.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.