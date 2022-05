Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder vor dem Logo des russischen Erdölkonzerns Rosneft, in dessen Aufsichtsrat er sitzt. (picture alliance / Sputnik)

Im Haushaltsausschuss des Bundestags wollen die Sozialdemokraten sowie die Freien Demokraten und die Grünen Medienberichten zufolge beantragen, Schröder Mittel zu streichen. Danach sollen ihm künftig keinerlei Mitarbeitende und Büroräume im Parlament mehr gestellt werden, weil er keine Tätigkeiten als Altkanzler mehr ausübe. Sein Ruhegehalt und seinen Personenschutz soll er dagegen behalten. Die Privilegien sollen offenbar noch in dieser Woche gestrichen werden.

Auch generelle Regelung gefordert

Mehrere Medien zitieren aus dem Antrag. Darin wird die Bundesregierung generell aufgefordert, sicherzustellen, dass früheren Kanzlern und Kanzlerinnen grundsätzlich nur noch dann Privilegien zugestanden werden, wenn sie Aufgaben erfüllen, die mit dem Amt vereinbar sind.

Bislang gibt es keine gesetzliche Grundlage dafür, welche Ausstattung früheren Kanzlerinnen und Kanzlern auf Staatskosten zusteht. Die Kosten für Schröder beliefen sich im vergangenen Jahr laut Bundestag auf 407.000 Euro.

Ähnliches Bemühen in der Union

Gestern hatte bereits die Unionsfraktion einen ähnlichen Vorstoß angekündigt, der zudem die Streichung von Mitteln für Versorgungsleistungen und Reisekosten für Schröder vorsieht. Dies halten SPD, Grüne und FDP aber für möglicherweise verfassungswidrig.

Schröder steht seit dem russischen Angriff auf die Ukraine verstärkt in der Kritik, weil er sich bislang weigert, seine Führungspositionen in russischen Unternehmen aufzugeben, und weil er an seiner Freundschaft zu Präsident Putin festhält.

