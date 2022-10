Kurz vor WM-Beginn

Sportministerin Faeser will bei ihrem Besuch in Katar vor allem die Menschenrechtslage thematisieren. (Britta Pedersen / dpa)

Der erste Termin der Ministerin ist eine Gesprächsrunde, bei der es um die Situation der vorwiegend aus Südasien stammenden Bauarbeiter gehen wird. Morgen will Faeser unter anderem mit FIFA-Präsident Infantino und dem katarischen Innenminister Al-Thani sprechen.

Menschenrechtsbeauftragte sagte Teilnahme an Reise ab

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Amtsberg, hatte ihre Teilnahme an der Reise mit Faeser kurzfristig abgesagt. Zuvor hatte sich die katarische Regierung beim deutschen Botschafter in Doha über eine kritische Äußerung Faesers zur WM-Vergabe an Katar beschwert.

Brand (CDU): Regime nicht auch noch hofieren

Der Sprecher des Bundestags-Menschenrechtsausschusses, Brand (CDU), sagte im Deutschlandfunk , es stelle sich die Frage, was der Besuch der Innenministerin an der Menschenrechtslage in dem Emirat ändern solle. Man dürfe ein solches Regime nicht auch noch hofieren. Vielmehr müsse die deutsche Politik Druck auf die FIFA und den DFB ausüben, Verantwortung zu übernehmen. Dies hätte im Vorfeld geschehen müssen.

Dagegen beklagte der frühere deutsche Außenminister von der SPD, Gabriel, Arroganz im Umgang mit Katar. Auch Deutschland habe Jahrzehnte gebraucht, um ein liberales Land zu werden, sagte er dem Magazin "Stern".

Diese Nachricht wurde am 31.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.