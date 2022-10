Nach Spitzentreffen

Flüchtlingsgipfel in Berlin (Wolfgang Kumm/dpa)

Innenministerin Faeser sprach nach einem gemeinsamen Treffen in Berlin von 56 zusätzlichen Liegenschaften wie etwa leerstehende Kasernen. In denen könnten 4.000 Menschen untergebracht werden, sagte die SPD-Politikerin. Städte und Kommunen hatten im Vorfeld der Gespräche mehr Unterstützung vom Bund gefordert. Finanzielle Zusagen machte Faeser allerdings nicht. Vom Deutschen Städtetag hieß es, in vielen Fällen seien die Kommunen an der Grenze der Belastbarkeit angekommen. Die Situation habe eine Größenordnung erreicht, die sehr wohl vergleichbar sei mit den Jahren 2015 und 2016, führte Vizepräsident Jung aus.

Hessens Innenminister Beuth äußerte sich unzufrieden mit dem Ausgang der Beratungen. Leider sei die Bundesinnenministerin ihrer bisherigen Linie treu geblieben und lasse die Kommunen bei der Finanzierungsfrage weiterhin im Regen stehen, führte der CDU-Politiker aus. Bayerns Ressortchef Herrmann von der CSU sagte der Mediengruppe Bayern, Länder und Kommunen benötigten etwa acht Milliarden Euro vom Bund.

