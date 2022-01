Die Menschen sollten sich genau anschauen, wobei sie da mitmachen würden, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Die Versammlungsfreiheit sei ohne Zweifel ein hohes Gut, aber man könne sein Recht auf freie Meinungsäußerung in Deutschland auch in einem geordneten Rahmen ausüben. Es sei zu beobachten, dass rechtsextremistische Kreise die "Spaziergänge" zunehmend unterwanderten, erklärte Faeser. Der Protest dieser Personen richte sich dann nicht mehr gegen die Corona-Maßnahmen, sondern greife den Staat als solches an.