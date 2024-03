Innenministerin Faeser (SPD) will Frauen vor Gewalt schützen. Hier eine Aufnahme von einer Frau, die Schutz in einem Frauenhaus sucht. (picture alliance / Sophia Kembowski / dpa / Sophia Kembowski)

Die SPD-Politikerin sagte den Funke-Medien, strafrechtliche Konsequenzen und Kontaktverbote für die Täter reichten nicht aus. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf Österreich. Wer dort ein Verbot erhalte, sich der betroffenen Frau zu nähern, müsse an Maßnahmen zur Gewaltprävention teilnehmen. Wer das unterlasse, erhalte empfindliche Strafen. Faeser betonte, auch in Deutschland müssten Kontaktverbote nach dem Gewaltschutzgesetz wirkungsvoller gestaltet werden. Darüber werde sie mit Justizminister Buschmann sprechen.

Die Teilnahme an einem sogenannten Täterprogramm kann in Deutschland bisher nur in straf- und familienrechtlichen Verfahren angeordnet werden.

