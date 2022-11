Deutschland - Türkei

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka )

Schwerpunkt der Gespräche soll die Zusammenarbeit in der Migrationspolitik und im Kampf gegen Terrorismus sein. Doch nach den jüngsten Angriffen der Türkei auf Ziele in Nordsyrien und im Nordirak dürften auch diese ein Thema sein. Seit Sonntag attackiert die Türkei Stellungen kurdischer Milizen der PKK und der YPG, die sie für einen Anschlag am 13. November im Zentrum Istanbuls verantwortlich macht. Beide Organisationen streiten eine Beteiligung ab. Ankara hat Berlin immer wieder ein zu lasches Vorgehen gegen die PKK, die auch in Deutschland als Terrororganisation gilt, vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.