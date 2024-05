Das Bundeslagebild Cybercrime wird vorgestellt. (dpa / picture alliance)

Das aktuelle Bundeslagebild Cybercrime für das Jahr 2023 wird Statistiken zu Straftaten enthalten. Insbesondere die Zahlen der Delikte, die aus dem Ausland oder von einem unbekannten Ort aus begangen werden, steigen den Angaben zufolge seit Jahren an. Dies gelte auch für die Schadenssummen, die für Unternehmen in Deutschland durch Cybercrime entstehen. Die Vorstellung findet am Vormittag in Wiesbaden statt, dem Hauptsitz des Bundeskriminalamtes.

