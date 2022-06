Vor G7-Gipfel auf Schloss Elmau

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (Angelika Warmuth/dpa)

Das Demonstrationsrecht habe dort Grenzen, wo Gewalt und Beleidigungen ins Spiel kämen, sagte Faeser in Garmisch-Partenkirchen, wo sie sich über den Stand der Sicherheitsmaßnahmen informierte. Der G7-Gipfel beginnt am Sonntag. Bereits am Samstag werden zu einer Großdemonstration in München mehrere tausend Menschen erwartet, ab Sonntag sind dann bis zum Ende des Gipfels am Dienstag in Garmisch-Partenkirchen und in der Nähe des Tagungsortes, Schloss Elmau, Proteste geplant. Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort.

