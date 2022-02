Gedenkstunde für die Opfer des Anschlags von Hanau (imago images/Patrick Scheiber)

Bundesinnenministerin Faeser drückte den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Zugleich kündigte die SPD-Politikerin eine – so wörtlich –"lückenlose und transparente Aufklärung aller Hintergründe des Anschlags“ und ein entschlossenes Vorgehen gegen den Rechtsextremismus an. Dessen Bekämpfung habe für sie oberste Priorität. Bundeskanzler Scholz sagte in einer Videobotschaft, die Opfer des Attentäters seien Teil unseres Landes, ein Teil von uns gewesen. Man schulde ihren Familien Antworten auf bis heute offene Fragen.

Bei der Gedenkstunde sprachen auch Hessens Ministerpräsident Bouffier, der Hanauer Oberbürgermeister Kaminsky, der örtliche Imam Bozkurt sowie mehrere Angehörige.

Kritik von "Initiative 19. Februar"

Die Sprecherin der "Initiative 19. Februar", Duman, warf dem Land Hessen vor, das Gedenken auf dem Friedhof vereinnahmt zu haben. Sie kritisierte im Deutschlandfunk , dass die Zahl der Teilnehmenden auf 100 Personen begrenzt worden sei. Dies sei den Angehörigen viel zu spät kommuniziert worden und könne mit der Pandemie allein nicht erklärt werden. Die Initiative vertritt nach eigenen Angaben die Interessen der Anghörigen der Opfer des Anschlags.

Für den Nachmittag ist in der Stadt eine Kundgebung unter dem Motto "Zwei Jahre nach Hanau: Kein Vergeben, kein Vergessen" geplant. Am 19. Februar 2020 hatte der rechtsextreme Täter neun Menschen aus eingewanderten Familien erschossen und zahlreiche weitere verletzt. Anschließend tötete er auch seine Mutter und nahm sich selbst das Leben.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.