Mit ihrem Vorschlag könne man künftig besser steuern und insbesondere auch die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern besser durchsetzen, sagte die SPD-Politikerin der Zeitung "Bild am Sonntag". Jetzt müssten sich die Praktiker in den Ländern und Kommunen einbringen und diskutieren, was sinnvoll, nützlich und vor allem auch realistisch machbar und umsetzbar sei. Sie wolle mit schärferen Regeln "irreguläre Migration deutlich reduzieren", fügte Faeser hinzu.

Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hatte das Vorhaben der Ministerin kritisiert und erklärt, dass schon jetzt die Hälfte aller Abschiebungsfälle "nachweislich und gerichtlich festgestellt rechtswidrig" sei. Auch den Grünen gehen die Vorschläge zu weit - der Union dagegen nicht weit genug.

