EuGH-Anhörung

Die Super League war 2021 von zwölf europäischen Fußballvereinen angestoßen worden und kurze Zeit später bereits wieder vom Tisch. Verhandelt wird dennoch über die Idee. (dpa / picture alliance / Steve Parsons)

Faeser betonte: "Wer den Fußball liebt, ist gegen eine Super League". Es sei unsolidarisch, wenn sich Clubs aus offenen Wettbewerben verabschiedeten und immer gieriger nur noch auf das ganz große Geld zielten. Sie sei dazu in engem Kontakt mit dem Deutschen Fußball-Bund, betonte die SPD-Politikerin.

Vorwurf: UEFA und FIFA missbrauchen marktbeherrschende Stellung

Vor dem EuGH in Luxemburg hat am heutigen Montag die mündliche Verhandlung zur geplanten Super League begonnen. Ein spanisches Handelsgericht, das eine Klage der Super League gegen FIFA und UEFA verhandelt, hat den EuGH um eine Vorab-Entscheidung gebeten. Der EuGH soll vor allem klären, ob bei der UEFA und der FIFA der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vorliegt. Die beiden Verbände handelten wie ein Kartell, weil sie sich der Gründung einer Super League widersetzt hätten, so der Vorwurf.

UEFA: Super League wäre "mustergültiges Beispiel" für ein Kartell

Am ersten Tag der Anhörung argumentierte die UEFA dagegen, dass eine Super League ein Vorzeige-Beispiel für ein Kartell wäre. Ein Anwalt der UEFA sagte, eine Genehmigung der Super League hätte zur Entstehung anderer geschlossener Ligen und zum Zusammenbruch des bestehenden Systems offener Wettbewerbe geführt. Die UEFA verwende ihren Anteil an den Einnahmen der Champions League (2021 sind es 190 Millionen Euro, der Rest geht vor allem an die Klubs), hauptsächlich zur Förderung des Fußballs in Europa allgemein.

Zwölf Top-Clubs hatten die Liga im April 2021 gründen wollen, neun davon gaben den Plan nach Protesten von Ligen, Verbänden und Fans schnell wieder auf. Real Madrid, Juventus Turin und der FC Barcelona halten aber als Konkurrenz zur Champions League daran fest. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet.