Landtagswahlen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Das teilte die Politikerin in einem Interview mit dem Magazin "Der Spiegel" mit. Ihr Ministeramt in Berlin wolle sie behalten. Faeser erklärte, sie wechsele nur in die hessische Landespolitik, wenn sie die Wahl gewinne. Für ihre Entscheidung habe sie die volle Rückendeckung des Bundeskanzlers.

Aus anderen Parteien kam Kritik am Vorgehen der Ministerin. Der hessische FDP-Landesverband sprach von einer Kandidatur mit Rückfahrschein. Hessens CDU-Generalsekretär Pentz kündigte an, darauf zu achten, dass das Amt der Bundesinnenministerin nicht für Wahlkampfzwecke missbraucht werde. Kritik gab es auch aus den Reihen der Koalitionspartner in Berlin. Der Grünen-Fraktionsvize von Notz sagte, die sich abzeichnende Doppelbelastung dürfe keinesfalls zu Lasten der Inneren Sicherheit des Landes gehen. Kritisch äußerten sich auch Linke und AfD.

