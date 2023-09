Schäden in Hamburg

Die Videoüberwachung an der Infrastruktur der Bahn soll verstärkt werden (Gregor Fischer/dpa)

Der "Bild am Sonntag" sagte Faeser, dazu werde unter anderem die Videoüberwachung verstärkt. Bis nächstes Jahr soll die Zahl der Kameras von 9000 auf 11.000 erhöht werden.

In Hamburg waren gestern an drei Orten Kabelschächte in Brand gesetzt worden. Im Fernverkehr zwischen Hamburg und Berlin sowie zwischen Hamburg und Rostock fielen viele Züge aus oder waren verspätet. Mittlerweile enspannte sich die Lage wieder. Die Polizei geht von einem politischen Motiv aus. Auf einer linksextremistischen Internetplattform war ein Bekennerschreiben aufgetaucht.

