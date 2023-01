Gewalt gegen Einsatzkräfte

Nach Angriffen auf Einsatzkräfte in Berlin in der Silvesternacht hält die Diskussion über Konsequenzen an. (picture alliance / dpa / TNN / Julius-Christian Schreiner)

Angesichts der zunehmend brutalen Gewalt bedürfe es eines klaren rechtspolitischen Signals, das die besondere Verwerflichkeit dieser Taten deutlich herausstelle und bestrafte heißt es in einem Referentenentwurf des Bundesinnenministeriums. Das Papier ist im Zusammenhang mit den Angriffen auf Polizei und Feuerwehr in Berlin-Neukölln in der Silvesternacht entstanden.

Innenministerin Faeser hatte die Gewalttaten der Silvesternacht scharf verurteilt, von einer Gesetzesänderung zunächst aber abgesehen. Jetzt schlägt das Innenministerium vor, dass in Fällen, wo Einsatzkräfte in einen Hinterhalt gelockt und dann attackiert werden, eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr droht.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.