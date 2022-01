Nancy Faeser, SPD (imago/Thomas Imo/photothek)

Personen mit extremistischem Hintergrund müssten schneller aus dem Öffentlichen Dienst entfernt werden, sagte Faeser der "Süddeutschen Zeitung". Sie nannte es unerträglich, wie lange Disziplinarverfahren in solchen Fällen dauerten. Außerdem will die SPD-Politikerin Rechtsextremismus bei der Polizei untersuchen. Sollte die laufende Studie ihres Amtsvorgängers Seehofer, CSU, die staatsbürgerliche Haltung von Polizisten nicht erfassen, werde sie eine neue Studie in Auftrag geben.

Faeser forderte darüber hinaus, dass rigoroser gegen Messenger-Dienste wie Telegram vorgegangen werden sollte, wenn dort Morddrohungen veröffentlicht würden. Sie werde durchsetzen, dass die Betreiber strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden löschen müssten.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.