Die Bundesregierung fördert derzeit keine Projekte des türkischen Moscheeverbandes Ditib mehr.

Das teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin mit. Die bisherige Förderpraxis sei überprüft worden. Seit dem vergangenen Jahr seien keine neuen Anträge auf Förderung von Ditib-Projekten bewilligt worden.



Der Verein mit Sitz in Köln steht unter der Aufsicht des türkischen Präsidiums für Religionsangelegenheiten. Ditib wurde unter anderem kritisiert, weil einige Imame nach Aufforderung der türkischen Generalkonsulate Informationen über Anhänger der Gülen-Bewegung gesammelt hatten. In der Vergangenheit hatte Ditib vor allem Gelder über die Förderung des Bundesfreiwilligendienstes und über ein Demokratie-Programm des Bundesfamilienministeriums erhalten.