Nach rassistischen Beleidigungen hatte der Schiedsrichter die Partie abgebrochen - die Spieler zogen sich in die Kabine zurück. (picture alliance/dpa/Revierfoto)

Ein Ministeriumssprecher sagte mit Blick auf die Solidarität gegenüber dem betroffenen Spieler, so etwas wünsche man sich in deutschen Fußballstadien. Die Fans hatten sich in Duisburg unter anderem mit "Nazis raus"-Rufen hinter den Osnabrücker Spieler Aaron Opoku gestellt. Bundestagspräsidentin Bas verurteilte jegliche Art von Rassismus und Rechtsradikalismus. Auf Twitter sprach die SPD-Politikerin dem VfL Osnabrück ihre "volle Solidarität" aus.

Die Partie beim MSV Duisburg war gestern vorzeitig beendet worden. Zuvor soll Opoku von der Tribüne aus rassistisch beleidigt worden sein. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußballbunds und die Polizei nahmen Ermittlungen auf.

