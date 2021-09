Die Tötung eines Tankstellenmitarbeiters in Idar-Oberstein stellt nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums einen Einzelfall dar.

Die Tat zeige ein dramatisches Ausmaß an Verrohung in der Gesellschaft, sagte ein Sprecher. Es gebe derzeit keinerlei Erkenntnisse über weitere Beteiligte im strafrechtlichen Sinne. Die Bundesregierung sprach von einer Enthemmung der Gewalt, die fassungslos mache. Unerträglich sei zudem, dass die Tat in den sozialen Medien zum Anlass genommen werde, mit öffentlichen Aufrufen zur Gewalt die Gesellschaft zu spalten. Der Grünen-Politiker von Notz fordert in diesem Zusammenhang ein härteres Vorgehen gegenüber sozialen Netzwerken. Es sei ein nicht hinnehmbarer Zustand in einem Rechtsstaat, dass hier gehetzt und zum Mord aufgerufen werde, sagte der Grünen-Fraktionsvize im Deutschlandfunk mit Blick auf die Plattform Telegram. Hier handele es sich faktisch nicht um einen reinen Messenger, sondern um ein soziales Netzwerk. Der Dienst müsse unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fallen. In Idar-Oberstein hat ein Mann nach bisherigen Erkenntnissen einem Tankstellen-Mitarbeiter in den Kopf geschossen, nachdem er von ihm mehrfach auf die coronabedingte Maskenpflicht hingewiesen worden war. Der zuvor nicht polizeibekannte Deutsche sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die Tat war in Chatgruppen auf Telegram bejubelt worden.

