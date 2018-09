Neben Verfassungsschutzpräsident Maaßen will sich morgen auch Innenminister Seehofer den Fragen des Bundestagsinnenausschusses zu den Ereignissen in Chemnitz stellen.

Dies gab sein Ministerium in Berlin bekannt. Eine Sprecherin sagte zudem, der Bericht Maaßens an Seehofer zu seinen umstrittenen Äußerungen aus der vergangenen Woche werde den Bundestagsgremien zur Verfügung gestellt. Das Dokument lag den Abgeordneten bis zum Nachmittag noch nicht vor. Die Linkspolitikerin Pau nannte das eine Unverschämtheit.



Maaßen sieht sich mit neuen Vorwürfen konfrontiert. Nach Informationen der Zeitung "Die Welt" stellte der Verfassungsschutzpräsident die Echtheit des Videos über einen fremdenfeindlichen Angriff in Chemnitz öffentlich in Frage, obwohl sich Fachleute seiner Behörde zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht mit der Angelegenheit befasst hatten. Laut Medienberichten ist Maaßen in seinem Bericht an Seehofer zurückgerudert und erklärt, er sei bezüglich der Bewertung des Videos falsch verstanden worden.