Die Äußerung der SPD-Vorsitzenden Esken über Rassismus innerhalb der deutschen Polizei stößt auch beim Vorsitzenden der Innenminister-Konferenz, Maier, auf Ablehnung.

Es gebe keine Rechtfertigung dafür, die Integrität der Polizei strukturell in Frage zu stellen, sagte der thüringische Ressortchef und Parteigenosse Eskens den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe". Man wisse von Einzelfällen, denen man mit aller Härte des Rechtsstaats nachgehe. Doch gerade in der jetzigen Zeit müssten Politiker hinter der Arbeit von Polizistinnen und Polizisten stehen. Ähnlich äußerte sich der bayerische Innenminister Herrmann von der CSU gegenüber dem "Münchner Merkur".



Zuvor hatten bereits andere Unionspolitiker sowie die beiden Polizeigewerkschaften GdP und DPolG die Äußerung Eskens kritisiert. Die SPD-Vorsitzende hatte von einem latenten Rassismus in den Reihen der Polizei gesprochen. Zugleich erklärte sie aber, die große Mehrheit der Polizeibediensteten stehe solchen Tendenzen sehr kritisch gegenüber und leide unter dem dadurch entstehenden potenziellen Vertrauensverlust.