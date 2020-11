Die Europäische Union will mehr zur Abwehr von Terroristen und Extremisten tun.

Das erklärte Bundesinnenminister Seehofer nach einer per Video abgehaltenen EU-Innenministerkonferenz in Berlin. Dazu sei einstimmig eine gemeinsame Erklärung beschlossen worden. Seehofer betonte, bei islamistischen Anschlägen gehe es nicht um einen Kampf gegen eine Religion, sondern gegen fanatischen und gewalttätigen Extremismus.



Die Innenminister fordern insbesondere einen besseren Informationsaustausch über Gefährder, mehr Möglichkeiten zur digitalen Beweissicherung und einen stärkeren Kampf gegen Radikalisierung. Geplant ist auch mehr Schutz an den Außengrenzen.



Ausdrücklich verwiesen wird in der Erklärung auf die jüngsten islamistischen Gewalttaten in Frankreich, in Wien und in Dresden.

