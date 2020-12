Bei Demonstrationen der so genannten "Querdenken"-Bewegung sind nach Schätzung des Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, Maier, ein Drittel der Teilnehmer rechtsextrem.

Der Thüringer Innenminister sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, das merke man an Symbolen und Fahnen, die dabei auftauchten. Es seien auch Impfgegner und Verschwörungstheoretiker dabei, bei denen die Grauzone beginne.



Rechtsextremisten würden immer wieder Anschluss an andere gesellschaftliche Kreise suchen, über Rechtsrock, Jugendkultur, Kampfsport oder die Fußball-Fanszene, so Maier. Jetzt sehen sie nach den Worten des SPD-Politikers die Chance, durch die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in viel größere Schichten der Bevölkerung vorzudringen.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.