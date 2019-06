Der niedersächsische Innenminister Pistorius ist gegen eine Ausweitung von Abschiebungen nach Afghanistan.

Den Vorschlag, außer Gefährdern und Schwerverbrechern auch andere Flüchtlinge verstärkt abzuschieben, würden die SPD-Innenminister ablehnen, sagte Pistorius der Deutschen Presse-Agentur. Der Lagebericht des Auswärtigen Amtes lasse derzeit keine akzeptable Sicherheitslage erkennen. Allein in diesem Jahr habe es schon acht Anschläge mit vielen Toten in Kabul gegeben. Ab morgen beraten die Innenminister in Kiel über das Thema Abschiebungen. Laut einer Beschlussvorlage sollen Rückführungen nach Afghanistan weiterhin möglich sein und sich nicht auf Gefährder und Straftäter beschränken.