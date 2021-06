Die Innenminister von Bund und Ländern wollen Gewalt gegen Frauen gezielter bekämpfen.

Zum Abschluss der dreitägigen Frühjahrskonferenz in Rust teilte der baden-württembergische Ressortchef Strobl mit, dass Straftaten mit spezifisch frauenfeindlicher Motivation genauer in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst werden sollen. Bundesjustizministerin Lambrecht begrüßte das. Sie sagte, mit genaueren Daten sei es möglich, Präventionsstrategien weiterentwickeln und für eine effektive Strafverfolgung zu sorgen.



Die Innenministerinnen und Innenminister kündigten darüber hinaus ein entschlosseneres Vorgehen gegen Antisemitismus an. Dazu sollen bundesweit einheitliche Standards und Vorgaben erarbeitet und das Strafmaß bei antisemitischen Vergehen verschärft werden. Nach dem Bekanntwerden rechtsextremer Chats bei Polizeibehörden soll außerdem eine Gesetzesänderung geprüft werden, die in solchen Fällen Strafen ermöglicht.

