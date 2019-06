Reichsbürgern und Mitgliedern anderer verfassungsfeindlicher Gruppen soll nach dem Willen der Innenminister von Bund und Ländern künftig die Erlaubnis zum Waffenbesitz verweigert werden.

Bereits erteilte Genehmigungen sollen leichter eingezogen werden können, teilten sie nach Abschluss ihrer Frühjahrskonferenz in Kiel mit. Darüber hinaus wurde darüber beraten, wie man Extremisten und Menschen mit Verbindungen zu kriminellen Clans den Weg in den Polizeidienst versperren könne.



Eine Einigung wurde auch im Hinblick auf eine Verlängerung des Abschiebestopps nach Syrien erzielt. Zunächst bis Ende des Jahres sollten keine Menschen in das Bürgerkriegs-Land zurückgebracht werden.