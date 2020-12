Zum Jahresende läuft das generelle Abschiebeverbot nach Syrien aus. Die am Mittwoch gestartete Innenministerkonferenz ringt um eine Verlängerung. Unionspolitiker fordern die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern in das Bürgerkriegsland. Rechtlich ist das kaum umsetzbar.

Warum wird über Abschiebungen diskutiert?

Das generelle Abschiebeverbot nach Syrien gilt seit 2012 und wurde seither mehrfach verlängert. Nun läuft es zum Jahresende aus. Die aktuelle Debatte wurde zudem durch das homophobe Attentat in Dresden ausgelöst. Am 4. Oktober hatte dort ein Mann zwei Touristen mit einem Messer angegriffen. Ein Mann aus Krefeld starb, sein Lebensgefährte aus Köln wurde schwer verletzt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen mutmaßlich islamistischen Syrer, den die Behörden als Gefährder eingestuft hatten. Bundesinnenminister Seehofer (CSU) forderte später, den Abschiebestopp für Syrien zu überprüfen. Zuvor hatte auch Sachsens Innenminister Wöller (CDU) gefordert, schwere Straftäter und Gefährder vom Abschiebestopp nach Syrien auszunehmen.

Wie ist die Lage in Syrien?

Seehofer hatte im Oktober angeführt, Rückführungen in mittlerweile befriedete Gebiete in Syrien sollten ermöglicht werden. Der Tagesspiegel berichtet über den aktuellen vertraulichen Lagebericht des Auswärtigen Amtes zu Syrien. Darin heißt es demnach: "Auch wenn es inzwischen Gebiete in Syrien gibt, in denen keine Kampfhandlungen mehr stattfinden und in denen die Teilnahme am öffentlichen Leben möglich ist, bleibt die allgemeine Sicherheitslage volatil und die humanitäre sowie wirtschaftliche Lage in Syrien weiterhin sehr schlecht." Im Land gebe es noch immer willkürliche Verhaftungen, massive Folter und gezielte Hinrichtungen. "Eine sichere Rückkehr kann derzeit für keine bestimmte Region Syriens und für keine Personengruppe grundsätzlich gewährleistet und überprüft werden", heißt es in dem Bericht.

Welche Positionen vertreten die Innenminister?

In den vergangenen Tagen wurde mehrfach deutlich: Die Chefs und die Chefin der Innenministerien der Länder sind in der Frage zerstritten. Unions-Minister folgen dabei weitgehend der Position von Seehofer. Der bayerische Innenminister Herrmann (CSU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Innenminister der Union seien sich einig darüber, dass es keine Verlängerung des Abschiebestopps geben werde. Er forderte das Auswärtige Amt auf, in Bezug auf die Sicherheit stärker nach der Lage in verschiedenen Gebieten Syriens zu differenzieren. Völlig unverständlich sei für ihn, warum regimetreue syrische Straftäter nicht in ein vom Regime beherrschtes Gebiet zurückkehren könnten, ohne in Lebensgefahr zu geraten, sagte Herrmann.



Auch Brandenburgs Innenminister Stübgen (CDU) hält die Debatte über die Frage einer Abschiebung von Mehrfach-Straftätern auch nach Syrien für notwendig. Die Koalition in Brandenburg sei sich einig, dass vollziehbar ausreisepflichtige Intensivtäter prioritär abgeschoben werden sollen, sagte er.



Die SPD-Innenminister sehen das weitgehend anders. Der Innenminister von Thüringen, Maier, warf Bundesinnenminister Seehofer Populismus vor. Im Deutschlandfunk sagte er, Seehofer schlage etwas vor, das er nicht umsetzen könne. Es gebe weder diplomatische Beziehungen noch direkte Flüge nach Syrien. Man könne die Leute ja nicht mit dem Fallschirm über Syrien abwerfen, so Maier wörtlich. In der Bevölkerung entstehe nun aber der Eindruck, dass Abschiebungen möglich seien. Maier warf Seehofer ein "politisches Spiel" vor. Derzeit gebe es keine Möglichkeit, Menschen nach Syrien abzuschieben. Diese könne nur über einen längeren Zeitraum geschaffen werden. Maier plädierte daher als Kompromiss für eine Verlängerung des Abschiebestopps um sechs Monate.



Auch Niedersachsens Innenminister Pistorius kritisierte Anfang Dezember Seehofers Vorstoß. Er sagte dem "Tagesspiegel", Seehofer ignoriere die Realität. In Syrien herrsche Krieg, deshalb könne es keine Rückführungen geben. Deutschland habe schon seit 2012 keine diplomatischen Beziehungen zu Syrien. Es gebe dort keine staatliche Stelle, mit der man eine Rückführung vor Ort organisieren könnte. Das wäre aber zwingend erforderlich, betonte Pistorius.

Wären Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern umsetzbar?

Eine Abschiebung von sogenannten Gefährdern nach Syrien ist laut einem Rechtsgutachten weiterhin praktisch unmöglich. Das Gutachten hat der Völkerrechtler Daniel Thym für das nordrhein-westfälische Integrationsministerium erstellt. In Nordrhein-Westfalen ist anders als in den übrigen Bundesländern Integrationsminister Stamp (FDP) für Abschiebungen zuständig. In dem Gutachten heißt es laut Medienberichten, besonders schwierig wären Rückführungen islamistischer Gefährder, da ihnen besonders häufig Folter oder unmenschliche Behandlung drohten. Während einzelne Regionen weiterhin generell unsicher seien, so dass Abschiebungen dorthin allgemein rechtswidrig wären, könnte man jedoch für Damaskus eine Einzelfallprüfung vornehmen, schreibt Thym.



Nach Ansicht von Stamp zeigt das Gutachten, dass es keine einfache und keine klare Lösung gibt. Theoretisch sei also im Einzelfall eine Rückführung in bestimmte Teile Syriens möglich, sagte er. In der Praxis seien die rechtlichen und praktischen Hürden aber so hoch, dass er zum jetzigen Zeitpunkt keine Chancen sehe, Menschen nach Syrien zurückzuführen. Das liege nicht zuletzt daran, dass mit dem Assad-Regime keine Kooperation möglich sei, betonte Stamp.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.