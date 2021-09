Der Zuständige für Sicherheitsfragen im sogenannten Zukunftsteam von Unions-Kanzlerkandidat Laschet, Neumann, hat für einen Nationalen Sicherheitsrat im Kanzleramt geworben.

Neumann sagte im Deutschlandfunk, wenn man im Krisenfall kooperiere, so stelle sich die Frage, warum man das nicht schon vorher tue. Der Abstimmungsgedanke dürfe nicht erst am Ende stehen. So hätte es etwa beim Thema Afghanistan einer besseren Abstimmung zwischen der Entwicklungs-, Außen- und Verteidigungspolitik bedurft. Ein Nationaler Sicherheitsrat solle den Ministerien keine Kompetenzen wegnehmen, betonte Neumann. Es gehe darum, dass sich Vertreter von Ministerien miteinander absprächen. Derzeit machten die einzelnen Ministerien jeweils ihre eigene Sicherheitspolitik, bemängelte Neumann.



Unions-Kanzlerkandidat Laschet stellt heute in Berlin seine "Agenda für ein sicheres Deutschland" vor.

